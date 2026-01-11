Кардиолог перечислила возможные причины одышки

Часто возникающая одышка может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем, в том числе о повышенных рисках инфаркта или инсульта.

Как передает Day.Az, об этом сообщила врач-кардиолог "СМ-Клиника" Наталия Золотарева в интервью "Газете.Ru".

"Сердце обеспечивает циркуляцию крови и доставку кислорода к органам и тканям. Если эта функция нарушается, организм начинает испытывать кислородное голодание, что и проявляется чувством нехватки воздуха. Подобный симптом может указывать на сердечную недостаточность, нарушения ритма или ишемическую болезнь сердца", - предупредила специалист.

Она подчеркнула, что без своевременного лечения такие сбои в работе сердечно-сосудистой системы чреваты серьезными последствиями, вплоть до инфаркта и инсульта.

Кроме того, одышка может оказаться симптомом проблем с дыхательной системой.

"Бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких и пневмония часто сопровождаются затрудненным дыханием. При отсутствии лечения такие заболевания могут прогрессировать и значительно ухудшить общее состояние пациента", - пояснила Золотарева.

Она подчеркнула, что помимо физических болезней одышку могут вызывать и различные психологические проблемы, например панические атаки.

Одышка - это не просто временный дискомфорт, а важный сигнал, который подает организм. При появлении этого симптома необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью, так как ранняя диагностика может сыграть решающую роль в сохранении здоровья и жизни", - заключила специалист.