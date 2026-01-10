10 января 2026

10 января 2026 10:03

Сомнолог дал советы для быстрого засыпания

Врач-сомнолог Роман Бузунов дал советы для быстрого засыпания.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, он раскрыл их в беседе с aif.ru.

В первую очередь специалист рекомендует ложиться в постель тогда, когда ощущается желание уснуть, а не когда человек решил, что "уже пора". Он также напомнил, что для того, чтобы лучше уснуть, необходимо устать днем. В этом может помочь спорт и прогулки.

Помимо этого, сомнолог посоветовал на залеживаться в кровати слишком долго утром и не спать днем, чтобы не иметь проблем с засыпанием вечером. Также не следует употреблять напитки с содержанием кофеина после 14 часов дня.

За час до сна стоит отложить электронные устройства, поскольку светящиеся голубоватым светом экраны гаджетов мешают выработке мелатонина. Вместо этого можно почитать художественную литературу, однако делать это нужно не в постели - она предназначена для сна.

Настроиться на сон поможет горячий душ, а также проветривание спальни, добавил Бузунов.


Просмотров: 87

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

19 сентября 2025 09:45

  • 1 893
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 2025 12:16

  • 3 160
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 2025 12:00

  • 5 307
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 2025 18:35

  • 4 507
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 6 238
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 14 349
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 12 859
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 17 040
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 16 363
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 15 442
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева