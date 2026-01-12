12 января 2026

12 января 2026 15:18

Ученые выяснили, когда рак груди может метастазировать в мозг

Ученые Тель-Авивского университета установили, что высокая активность фермента SCD1 в опухолевых клетках ведет к метастазированию рака молочной железы в мозг. Результаты исследования опубликованы в Nature Genetics, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые объяснили, что мозг отличается особым жировым метаболизмом: нейроны и поддерживающие их астроциты постоянно обмениваются липидными молекулами для построения мембран и передачи сигналов. Опухоль молочной железы, попадая в такую среду, должна радикально перестроить свой метаболизм, чтобы выжить. Как именно происходит эта адаптация, долгое оставалось неизвестным.

Исследователи объединили анализ геномных данных пациенток и серию экспериментов на культивируемых клетках. Они увидели, что раковые клетки без функционального белка p53 вступают в более тесное взаимодействие с астроцитами и начинают использовать выделяемые ими вещества для собственного производства жирных кислот.

Ключевым узлом оказался фермент SCD1, управляющий превращением насыщенных липидов в более "удобные" для роста формы. Уровень активности SCD1 был значительно выше именно в клетках с утратой p53. Такое сочетание помогало опухоли формировать устойчивые колонии в гиппокампе и других зонах мозга.

Команда проверила несколько препаратов, способных подавлять SCD1: и в человеческих образцах, и в моделях на мышах ингибирование фермента заметно замедляло пролиферацию метастазов.

"Мы впервые связали конкретное хромосомное изменение с тем, как опухоль развивается в мозге. Жировой путь позволяет раку использовать ресурсы астроцитов, которые в норме предназначены для защиты нейронов", - отметил руководитель исследования, профессор Бен-Давид.

Ученые напомнили, что не каждое злокачественное новообразование способно метастазировать в мозг. Дальнейшее изучение связи p53, SCD1 и астроцитов может показать, какие опухоли находятся в зоне высокого риска и как прервать их переход на "липидное топливо" еще на раннем этапе.


Просмотров: 165

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

19 сентября 2025 09:45

  • 1 918
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 2025 12:16

  • 3 184
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 2025 12:00

  • 5 329
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 2025 18:35

  • 4 530
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 6 263
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 14 373
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 12 885
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 17 062
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 16 386
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 15 465
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева