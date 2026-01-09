9 января 2026

9 января 2026 09:42

Диетолог назвала бесполезные зимой витамины

Зимой многие россияне принимают витамины, однако большинство добавок не нужны при нормальном рационе и отсутствии дефицита.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала диетолог, доцент кафедры университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

По ее словам, действительно полезны лишь отдельные нутриенты при подтвержденном дефиците.

"Прежде всего это витамин D: зимой его синтез в коже практически прекращается из-за короткого светового дня и плотной одежды. Дефицит витамина D распространен, влияет на иммунитет, состояние костей, мышечную силу и общее самочувствие. <...>. Также часто не хватает витамина С, поскольку свежих сезонных фруктов в зимний период меньше. Он не предотвращает простуду, но действительно помогает иммунной системе работать корректно и способствует быстрому восстановлению тканей", - пояснила Лебедева.

Она подчеркнула, что популярные "чудо-комплексы" с большим количеством витаминов в большинстве случаев - маркетинг.

"Мультивитамины не дают дополнительной защиты от простуды, не повышают энергию и не улучшают работоспособность, если дефицита нет. Более того, избыточный прием витаминов A, E, K, B6 может привести к гипервитаминозу и побочным эффектам", - добавила эксперт.


Просмотров: 202

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

19 сентября 2025 09:45

  • 1 882
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 2025 12:16

  • 3 151
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 2025 12:00

  • 5 299
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 2025 18:35

  • 4 499
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 6 228
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 14 339
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 12 851
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 17 030
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 16 354
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 15 433
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева