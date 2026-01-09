Диетолог назвала бесполезные зимой витамины

Зимой многие россияне принимают витамины, однако большинство добавок не нужны при нормальном рационе и отсутствии дефицита.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала диетолог, доцент кафедры университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

По ее словам, действительно полезны лишь отдельные нутриенты при подтвержденном дефиците.

"Прежде всего это витамин D: зимой его синтез в коже практически прекращается из-за короткого светового дня и плотной одежды. Дефицит витамина D распространен, влияет на иммунитет, состояние костей, мышечную силу и общее самочувствие. <...>. Также часто не хватает витамина С, поскольку свежих сезонных фруктов в зимний период меньше. Он не предотвращает простуду, но действительно помогает иммунной системе работать корректно и способствует быстрому восстановлению тканей", - пояснила Лебедева.

Она подчеркнула, что популярные "чудо-комплексы" с большим количеством витаминов в большинстве случаев - маркетинг.

"Мультивитамины не дают дополнительной защиты от простуды, не повышают энергию и не улучшают работоспособность, если дефицита нет. Более того, избыточный прием витаминов A, E, K, B6 может привести к гипервитаминозу и побочным эффектам", - добавила эксперт.