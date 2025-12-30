30 декабря 2025

30 декабря 2025 17:11

Врач назвал маскирующиеся под усталость заболевания

Дефицит витамина D, анемия и другие заболевания могут маскироваться под обычную усталость, предупредила в разговоре с "Лентой.ру" врач-невролог клиники Atribeaute Мария Лавренова, передает Day.Az.

Она призвала обращаться за помощью в случае, если усталость держится дольше двух-четырех недель.

"Зимой нередко встречается дефицит витамина D - он связан с такими симптомами как мышечная слабость, усталость, вялость. Важно не прибегать к самостоятельным экспериментам с витамином, а проверить дефицит по анализам, чтобы врач подобрал корректную дозировку, - подчеркнула Лавренова. - Еще одним состоянием, которое может маскироваться под усталость, является железодефицитная анемия или латентный дефицит железа".

При этих нарушениях обмена, по словам невролога, могут наблюдаться слабость, сонливость, бледность, одышка при нагрузке, сердцебиения, иногда - ломкость ногтей и волос, "заеды" в уголках губ, странная тяга есть несъедобное. Также, как рассказала врач, усталость могут давать различные заболевания эндокринной системы, например, гипотиреоз и ряд психических расстройств.

"Если после качественного отдыха, балансировки рациона, усталость становится меньше - это "зеленый" флаг. А вот если чувство разбитости возникает даже после продолжительного глубокого сна, стоит насторожиться, - предупредила невролог. - Если усталость не характерна для вашего обычного состояния, держится более двух-четырех недель, не объясняется недосыпом или временной перегрузкой и заметно снижает работоспособность, стоит обратиться к врачу. Это может быть и терапевт, и невролог".


Просмотров: 135

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

19 сентября 09:45

  • 1 777
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 12:16

  • 3 048
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 12:00

  • 5 205
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 18:35

  • 4 395
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 6 119
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 14 232
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 12 762
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 16 935
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 16 263
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 15 337
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева