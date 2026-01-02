Названа неочевидная причина плохого сна и «разбитости» по утрам

Даже незначительное превышение концентрации углекислого газа в спальне может ухудшать качество сна, нарушать когнитивные функции и увеличивать сердечно-сосудистые риски. К такому выводу пришли исследователи из Университета Васэда (Япония). Результаты исследования опубликованы в журнале Science and Technology for the Built Environment (STBE), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Международная команда проанализировала 17 ранее опубликованных исследований и 22 экспериментальных набора данных. Во всех научных работах рассматривалось, как качество воздуха в спальне влияет на качество ночного отдыха и здоровье.

Результаты показали: при повышении уровня CO2 в воздухе до 1000 миллионных долей (ppm) структура сна начинает изменяться. Оптимальные условия для ночного отдыха наблюдаются при концентрации не выше 800 ppm.

Авторы отмечают, что действующие строительные нормы обеспечивают лишь половину необходимого воздухообмена. Чтобы поддерживать безопасный уровень CO2, требуется минимум восемь литров свежего воздуха в секунду на человека - вдвое больше текущих стандартов.

Плохая вентиляция в спальне повышает риск болезней сердца, дневной сонливости и ухудшения когнитивных способностей. Поэтому нормативы нормативы качества воздуха в жилых помещениях необходимо пересмотреть, - уточнил руководитель исследования, профессор Мидзухо Акимото.

Ранее исследования показали, что при нехватке кислорода (гипоксии) в мозге запускается стрессовый ответ: активируется симпатическая нервная система, повышается уровень кортизола и адреналина, учащается сердцебиение и сужаются сосуды.

Недостаточная вентиляция также ведет к фрагментации сна и увеличению уровня воспалительных маркеров (например, С-реактивного белка) в крови. Эти факторы могут быть причиной гипертонии, ишемической болезни сердца и инсульта.