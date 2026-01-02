2 января 2026

2 января 2026 14:14

Названа неочевидная причина плохого сна и «разбитости» по утрам

Даже незначительное превышение концентрации углекислого газа в спальне может ухудшать качество сна, нарушать когнитивные функции и увеличивать сердечно-сосудистые риски. К такому выводу пришли исследователи из Университета Васэда (Япония). Результаты исследования опубликованы в журнале Science and Technology for the Built Environment (STBE), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Международная команда проанализировала 17 ранее опубликованных исследований и 22 экспериментальных набора данных. Во всех научных работах рассматривалось, как качество воздуха в спальне влияет на качество ночного отдыха и здоровье.

Результаты показали: при повышении уровня CO2 в воздухе до 1000 миллионных долей (ppm) структура сна начинает изменяться. Оптимальные условия для ночного отдыха наблюдаются при концентрации не выше 800 ppm.

Авторы отмечают, что действующие строительные нормы обеспечивают лишь половину необходимого воздухообмена. Чтобы поддерживать безопасный уровень CO2, требуется минимум восемь литров свежего воздуха в секунду на человека - вдвое больше текущих стандартов.

Плохая вентиляция в спальне повышает риск болезней сердца, дневной сонливости и ухудшения когнитивных способностей. Поэтому нормативы нормативы качества воздуха в жилых помещениях необходимо пересмотреть, - уточнил руководитель исследования, профессор Мидзухо Акимото.

Ранее исследования показали, что при нехватке кислорода (гипоксии) в мозге запускается стрессовый ответ: активируется симпатическая нервная система, повышается уровень кортизола и адреналина, учащается сердцебиение и сужаются сосуды.

Недостаточная вентиляция также ведет к фрагментации сна и увеличению уровня воспалительных маркеров (например, С-реактивного белка) в крови. Эти факторы могут быть причиной гипертонии, ишемической болезни сердца и инсульта.


Просмотров: 119

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

19 сентября 2025 09:45

  • 1 806
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 2025 12:16

  • 3 078
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 2025 12:00

  • 5 233
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 2025 18:35

  • 4 430
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 6 154
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 14 268
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 12 788
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 16 962
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 16 291
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 15 363
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева