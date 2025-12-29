Сомнолог рассказала о пользе дневного сна

Врач отделения медицины сна, член Ассоциации сомнологов Алена Гаврилова рассказала, что дневной сон в обеденный перерыв может быть как полезным, так и нежелательным - все зависит от состояния человека.

По ее словам, при наличии бессонницы дневной сон способен ухудшить качество ночного отдыха.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, в то же время жителям больших городов, которые рано встают и поздно ложатся, короткий сон днем может помочь компенсировать накопленный дефицит сна и восстановить силы, рассказала специалист в беседе с aif.ru.

При этом сомнолог подчеркнула, что дневной отдых должен быть непродолжительным - оптимально 15-20 минут, чтобы ограничиться первой фазой сна. Более длительный сон может привести к разбитости, головной боли, вялости и замедлению мышления, а также негативно сказаться на ночном сне.