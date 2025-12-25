25 декабря 2025

25 декабря 2025 16:02

Выявлен способ безопасно повысить расход калорий организмом

Ученые описали новый механизм, который позволяет мягко ускорять расход энергии в клетках без опасных побочных эффектов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, работа опубликована в журнале Chemical Science (CS) и посвящена так называемому "мягкому митохондриальному разобщению" - процессу, при котором клетки начинают тратить больше калорий, не теряя способности вырабатывать жизненно важную энергию.

В норме митохондрии превращают питательные вещества в АТФ.

- универсальное "топливо" для организма. При разобщении часть энергии не запасается в виде АТФ, а рассеивается в виде тепла, из-за чего клетке приходится сжигать больше жиров и других субстратов. Ранее известные вещества, вызывавшие такой эффект, действовали слишком резко и были токсичны. В новом исследовании показано, что химическую структуру молекул можно настроить так, чтобы этот процесс шел медленно и контролируемо.

Авторы создали серию модифицированных жирных кислот и обнаружили: соединения с определенным расположением атомов в ароматическом кольце усиливают дыхание клеток и частично снижают заряд митохондрий, но при этом не нарушают выработку АТФ и не повреждают клетки. Механистический анализ показал, что "мягкий" эффект связан с более медленным переносом протонов через мембрану митохондрий. Из-за этого энергетический градиент снижается не полностью, а лишь до уровня, при котором клетки начинают расходовать больше энергии, сохраняя нормальную работу.

По словам исследователей, результаты создают концептуальную основу для разработки препаратов нового поколения - потенциально полезных при ожирении, метаболических нарушениях и возрастных заболеваниях, но без рисков, характерных для старых подходов.


Просмотров: 58

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

19 сентября 09:45

  • 1 712
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 12:16

  • 2 993
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 12:00

  • 5 151
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 18:35

  • 4 337
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 6 064
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 14 174
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 12 709
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 16 884
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 16 211
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 15 284
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева