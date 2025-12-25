Выявлен способ безопасно повысить расход калорий организмом

Ученые описали новый механизм, который позволяет мягко ускорять расход энергии в клетках без опасных побочных эффектов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, работа опубликована в журнале Chemical Science (CS) и посвящена так называемому "мягкому митохондриальному разобщению" - процессу, при котором клетки начинают тратить больше калорий, не теряя способности вырабатывать жизненно важную энергию.

В норме митохондрии превращают питательные вещества в АТФ.

- универсальное "топливо" для организма. При разобщении часть энергии не запасается в виде АТФ, а рассеивается в виде тепла, из-за чего клетке приходится сжигать больше жиров и других субстратов. Ранее известные вещества, вызывавшие такой эффект, действовали слишком резко и были токсичны. В новом исследовании показано, что химическую структуру молекул можно настроить так, чтобы этот процесс шел медленно и контролируемо.

Авторы создали серию модифицированных жирных кислот и обнаружили: соединения с определенным расположением атомов в ароматическом кольце усиливают дыхание клеток и частично снижают заряд митохондрий, но при этом не нарушают выработку АТФ и не повреждают клетки. Механистический анализ показал, что "мягкий" эффект связан с более медленным переносом протонов через мембрану митохондрий. Из-за этого энергетический градиент снижается не полностью, а лишь до уровня, при котором клетки начинают расходовать больше энергии, сохраняя нормальную работу.

По словам исследователей, результаты создают концептуальную основу для разработки препаратов нового поколения - потенциально полезных при ожирении, метаболических нарушениях и возрастных заболеваниях, но без рисков, характерных для старых подходов.