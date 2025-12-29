29 декабря 2025

29 декабря 2025 15:11

Названа ошибка, ведущая к отравлению в праздники

Мытье курицы перед приготовлением праздничных блюд ведет к перекрестному загрязнению столешницы, посуды и других продуктов, повышая риск отравления. Об этом изданию The Conversation рассказала профессор биомедицинских наук Лиза Кучара (Квиннипиакский университет, США), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эксперт пояснила, что в праздничный период большое количество блюд, длительная подготовка, подача в формате шведского стола и совместное времяпрепровождение гостей выступают главными факторами распространения бактерий.

"Чаще всего эти микроорганизмы вызывают тошноту, рвоту, желудочные спазмы и диарею в течение нескольких часов или дней после употребления зараженного продукта. Однако в мясе птицы могут содержаться содержаться сальмонелла и Clostridium perfringens", - предупреждает эксперт.

Сальмонелла из-за затяжной водянистой диареи, осложнением инфекции также могут стать функциональные нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. Серотип F Clostridium perfringens может быть причиной омертвления тканей тонкой кишки, сопровождается общей интоксикацией, кровавым поносом и высокой смертностью.

Ученая отметила: многие люди полагают, что мытье птицы помогает сократить число таких бактерий на поверхности, однако в действительности такой метод неэффективен. Более того, капли воды, попадающие на предметы быта и другие продукты, увеличивают риск перекрестного заражения.

В числе надежных методов защиты от отравления - разморозка птицы в холодильнике, нагрев до 74 °C и регулярная смена разделочных досок при работе с разными типами продуктов.

"Не оставляйте готовую еду на столе более чем на два часа - за это время количество бактерий может удваиваться каждые 20 минут. Используйте специальные приборы для подачи и не позволяйте гостям брать блюда теми приборами, которыми они ели", - заключила ученая.


