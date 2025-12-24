24 декабря 2025

24 декабря 2025 09:12

Найдена естественная защита от высокого давления

Ученые выявили потенциальную защитную роль белка ACE2 при высоком артериальном давлении и диабете второго типа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, результаты крупного анализа более 45 тысяч образцов крови из базы UK Biobank опубликованы в журнале Circulation: Genomic and Precision Medicine.

Исследователи проанализировали концентрации девяти ключевых белков, связанных с работой сердца и сосудов, включая ACE2, BNP и тропонин I. Оказалось, что уровень ACE2 повышен у людей с гипертонией и диабетом - особенно у женщин - и зависит от генетических вариантов, ассоциированных с нарушением обмена глюкозы. Генетический анализ показал: это повышение носит компенсаторный характер и может снижать негативные эффекты этих заболеваний.

ACE2 расщепляет ангиотензин II - молекулу, сужающую сосуды и повышающую давление, - и тем самым способствует их расслаблению. По мнению авторов, рост ACE2 у пациентов с гипертонией может быть попыткой организма противостоять хроническому сосудистому напряжению.

Авторы отмечают, что результаты могут повлиять на подходы к лечению. Сегодня широко применяются препараты-ингибиторы ACE1, однако баланс между ACE1 и ACE2, вероятно, определяет эффективность терапии. В перспективе измерение уровня ACE2 в крови может помочь подбирать более персонализированное лечение, а также открыть путь к новым стратегиям терапии гипертонии и диабета, включая стимуляцию активности самого ACE2.


Просмотров: 120

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

19 сентября 09:45

  • 1 696
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 12:16

  • 2 980
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 12:00

  • 5 138
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 18:35

  • 4 321
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 6 050
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 14 159
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 12 697
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 16 870
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 16 199
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 15 266
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева