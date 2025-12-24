Найдена естественная защита от высокого давления

Ученые выявили потенциальную защитную роль белка ACE2 при высоком артериальном давлении и диабете второго типа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, результаты крупного анализа более 45 тысяч образцов крови из базы UK Biobank опубликованы в журнале Circulation: Genomic and Precision Medicine.

Исследователи проанализировали концентрации девяти ключевых белков, связанных с работой сердца и сосудов, включая ACE2, BNP и тропонин I. Оказалось, что уровень ACE2 повышен у людей с гипертонией и диабетом - особенно у женщин - и зависит от генетических вариантов, ассоциированных с нарушением обмена глюкозы. Генетический анализ показал: это повышение носит компенсаторный характер и может снижать негативные эффекты этих заболеваний.

ACE2 расщепляет ангиотензин II - молекулу, сужающую сосуды и повышающую давление, - и тем самым способствует их расслаблению. По мнению авторов, рост ACE2 у пациентов с гипертонией может быть попыткой организма противостоять хроническому сосудистому напряжению.

Авторы отмечают, что результаты могут повлиять на подходы к лечению. Сегодня широко применяются препараты-ингибиторы ACE1, однако баланс между ACE1 и ACE2, вероятно, определяет эффективность терапии. В перспективе измерение уровня ACE2 в крови может помочь подбирать более персонализированное лечение, а также открыть путь к новым стратегиям терапии гипертонии и диабета, включая стимуляцию активности самого ACE2.