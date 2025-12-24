Врач объяснил феномен «простуды выходного дня»

Из-за хронического стресса на работе нервная система часто отвечает "простудой выходного дня", когда человек расслабляется. Также риск гриппа и ОРВИ возрастает из-за естественного повышения социальной активности в нерабочее время. Об этом изданию Daily Mail рассказал британский терапевт Саймон Фельдхаус, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Многие люди в предпраздничный период работают под давлением дедлайнов, а в начале праздников просыпаются с температурой, болью в теле или надрывным кашлем, который грозит разрушить планы на отдых", - отмечает эксперт.

По словам врача, ухудшение самочувствия после окончания работы - это общепризнанное явление, которое иногда называют "болезнью выходного дня". Ее главным "виновником" выступает хронический стресс, симптомы которого длительно подавляются.

"Есть и другое простое биологическое объяснение: праздники часто сопровождаются поездками, нарушением режима сна, изменением рациона, употреблением алкоголя и увеличением количества социальных контактов - все это создает идеальные условия для заражения, если иммунная система уже ослаблена", - предупреждает терапевт.

Врач напомнил, что снизить риск гриппа и ОРВИ в предпраздничный период может заблаговременная поддержка иммунной системы. За несколько недель до начала праздников Фельдхаус рекомендует перейти на правильное питание - в рацион необходимо включить больше овощей, фруктов и белка.

"В числе полезных добавок витамин D, витамин C, цинк, омега-3 жирные кислоты и селен. Однако эксперты предостерегают от длительного приема цинка, так как он может вызвать расстройство желудка и нарушить усвоение минералов", - добавил терапевт.