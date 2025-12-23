23 декабря 2025

23 декабря 2025 16:03

Раскрыт неочевидный союзник в борьбе с бессонницей

Старший научный сотрудник по изучению поведения во сне в корпорации RAND Венди Троксэл заявила, что для устранения бессонницы человек должен спать в комфортных условиях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, неочевидного союзника в борьбе с этим состоянием она раскрыла в разговоре с изданием Infobae.

Как отметила Троксэл, устранить бессонницу поможет правильная подушка. "Если она слишком высокая или жесткая, шея вынуждена чрезмерно наклоняться вперед. Если она слишком низкая и мягкая, шея наклоняется назад или в сторону", - пояснила эксперт.

По ее словам, любое из этих положений приводит к напряжению мышц, нарушению проходимости дыхательных путей и частым пробуждениям среди ночи. При этом подушка, которая поддерживает шею в нейтральном положении, способствует расслаблению и восстановлению тканей, а также помогает телу плавно переходить из одной фазы сна в другую, добавила Троксэл.

Храпящим людям и тем, у кого есть апноэ, во сне она порекомендовала выбирать подушку, которая мягко приподнимает и выравнивает голову и шею. Что касается других параметров, по ее утверждению, размер подушки должен быть пропорционален размеру тела, ширине плеч и общей анатомии.


