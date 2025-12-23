Названы пять главных причин депрессии перед Новым годом

Клинический психолог, cексолог сети клиник "Семейная" Елена Ильина назвала пять главных причин предновогодней депрессии. Их она перечислила в разговоре с "Лентой.ру", передает Day.Az.

Прежде всего Ильина предупредила, что опасно может быть подведение итогов года. "Если поставленные нами в начале года цели оказываются недостигнутыми, это может вызвать депрессию. Особенно тяжело нереализованность целей дается достигаторам. Им тяжело найти оправдание, почему задуманное не осуществилось. Они могут зациклиться на этих мыслях, начать винить себя или окружающих", - объяснила врач.

Второй причиной предпраздничной депрессии специалистка назвала накопившуюся за год усталость. По ее словам, когда человек задумывается о произошедших за год событиях, от него требуется большая эмоциональная включенность. Кроме того, вызвать депрессию перед Новым годом могут большие траты, зимняя хандра из-за короткого светового дня и семейные конфликты.