Развеяны мифы о необходимости «чистить» печень и организм перед праздниками

В преддверии нового года интернет пестрит заголовками: "Спасайте печень!", "Срочно чистите организм!", "Выводите токсины!" Однако эти "страшилки" не имеют ничего общего с реальностью, рассказала эндокринолог-диетолог Soft Medical Center Юлия Сидорова. В разговоре с "Газетой.Ru" врач развеяла громкие мифы о новогоднем застолье, передает Day.Az.

Доктор объяснила, что людей привлекают подобные советы, так как они могут звучать логично на фоне общей тревоги за здоровье. Хотя если копнуть глубже, окажется, что большинство новогодних лайфхаков держатся не на медицине, а на мифах.

Миф про "помощь печени".

"Печень вообще работяга. Без выходных перерабатывает все подряд, защищает от лишнего. Если вы не злоупотребляете алкоголем ежедневно и у вас нет хронических болезней, то несколько дней застолий печени не страшны, - прокомментировала Сидорова. - Печень либо справляется сама, либо ее срочно надо обследовать у врача. Но курсы "гепатопротекторов" после каникул результата не дадут".

Миф про "очистку организма" натуральным путем.

Врач отметила, что в доказательной медицине вообще не существует понятия "чистка организма". Все нужное для детокса у человека есть с рождения. Это печень, почки, легкие, которые работают безостановочно. Попытки "выгнать шлаки" разгрузочными днями на одной гречке или соках - сомнительное и опасное удовольствие. Тут скорее реально заработать вздутие или обострение гастрита, предупредила врач.

Миф про сорбенты после застолий.

Сорбенты созданы для реальных ЧП - пищевых отравлений или кишечных инфекций, подчеркнула собеседница издания. Их задача - связать токсичные вещества еще в кишечнике и вывести их. Но при ситуации, когда просто переел, они делают бессмысленную работу, да еще могут утащить за собой витамины и лекарства из из кишечника, что опасно для тех, кто находится на постоянной терапии. Поэтому лечиться "на всякий случай" нет смысла.

Миф четвертый о ферментах.

Здоровая поджелудочная железа спокойно справляется даже после обильного стола, продолжила гастроэнтеролог. Ферментные препараты нужны только по-настоящему больным людям. Например, тем, у кого плохо вырабатываются собственные ферменты после операций или при панкреатите. Остальным ускорения переваривания от них ждать не стоит. Не дают ферменты и защиты от последствий переедания.

"Тяжесть и вздутие во время череды новогодних застолий возникают из-за объема съеденного и нездоровых сочетаний еды с алкоголем, плюс сбившегося режима дня и сна, - объяснила эксперт. - Возвращение в привычный ритм питания, работы и отдыха помогает организму восстановиться".

Напоследок врач отметила: если неприятные ощущения продолжаются неделю-две, а ЖКТ реагирует после каждого приема пищи, то следует обратиться к врачу.