Найден способ «отключить» хроническую боль

Ученые из Пенсильванского университета (США) обнаружили группу нейронов, блокировка которых помогает облегчить хроническую боль, включая головную. Результаты исследования опубликованы на портале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе экспериментов на лабораторных мышах ученые выявили особую популяцию нервных клеток, которые активировались после первоначального болевого раздражения - например, при повреждении нерва. Эта группа нейронов сохраняла активность даже после окончания воздействия.

Клетки оказались распределены по всему парабрахиальному ядру головного мозга. Эта область участвует в передаче болевых сигналов, а также в регуляции дыхания, сна, реакции страха и других базовых физиологических процессов.

Ученые обнаружили, что нейроны содержали рецепторы сигнальной молекулы нейропептида Y (рецепторы Y1R). Когда исследователи искусственно активировали нейроны с такими рецепторами, у мышей наблюдалось поведение, характерное для болевых ощущений. При блокировке этих нейронов проявления хронической боли ослабевали, однако острая болевая реакция на опасные стимулы (например, прикосновение к горячей поверхности) сохранялась.

"Сами по себе нейроны Y1R не вызывают боль, но участвуют в формировании устойчивого болевого сигнала. Их можно считать частью более широкой нейронной сети, связанной с восприятием хронической боли", - отметил руководитель исследования, профессор Джереми Бетли.

В отдельной серии экспериментов мышей с признаками постоянной боли подвергали различным стрессовым воздействиям - например, лишали еды и воды или помещали в среду с запахом мочи хищника. Эти условия приводили к снижению болевой реакции: животные, испытывающие голод, через две недели после травмы не реагировали на прикосновение к поврежденным конечностям. Это позволило ученым предположить наличие у мышей врожденного механизма подавления боли, активируемого при длительном голодании.

По словам исследователей, открытие может быть полезным для дальнейшего изучения молекулярных механизмов хронической боли. В перспективе блокировка нейронов Y1R может оказаться эффективной и для людей, однако для подтверждения этой гипотезы необходимы дополнительные эксперименты.