17 декабря 2025

17 декабря 2025 14:10

Назван неочевидный фактор, влияющий на здоровье беременных женщин

Психологическая устойчивость будущего отца может влиять на течение беременности и здоровье матери, показало новое исследование американских ученых. В официальном браке внутренние ресурсы мужчины - оптимизм, чувство контроля над жизнью и социальная поддержка - связаны с более низким уровнем воспаления у беременной женщины и, как следствие, с более длительным сроком вынашивания ребенка.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале Biopsychosocial Science and Medicine (BSM).

Преждевременные роды остаются одной из ключевых проблем общественного здравоохранения: они повышают риск хронических заболеваний и нарушений развития у детей в дальнейшей жизни. Одним из факторов, способствующих преждевременным родам, считается повышенное системное воспаление в организме матери. До сих пор большинство исследований фокусировались на негативных факторах - стрессе, бедности, неблагоприятных условиях жизни, - тогда как возможные защитные психологические механизмы изучались гораздо реже.

Команда исследователей проанализировала данные проекта Community Child Health Network, в котором наблюдались семьи из социально уязвимых регионов США. В выборку вошли 217 пар, ожидавших ребенка. У будущих родителей оценивали так называемые "ресурсы психологической устойчивости": оптимизм, самооценку, ощущение жизненного контроля и уровень социальной поддержки. У матерей во втором и третьем триместрах дополнительно измеряли уровень C-реактивного белка - маркера воспаления в организме.

Результаты показали неожиданную закономерность. Более высокий уровень психологической устойчивости у отцов был связан с более низким уровнем воспаления у матерей, а это, в свою очередь, предсказывало более длительную беременность. При этом такой эффект наблюдался только у супружеских пар. У сожительствующих, но не состоящих в браке партнеров, а также у родителей, не живущих вместе, эта связь выявлена не была.

Интересно, что собственные психологические ресурсы матери в данной модели напрямую не были связаны ни с воспалением, ни с исходами беременности. По мнению исследователей, это не означает, что они не важны, - скорее всего, они влияют на здоровье другими путями, которые в рамках этой работы не рассматривались. 


