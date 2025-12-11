11 декабря 2025

11 декабря 2025 15:58

Онколог назвала ранние признаки рака груди

Рак молочной железы остается самым распространенным онкологическим заболеванием среди женщин, однако раннее выявление значительно повышает шансы на успешное лечение: до 98% пациенток полностью выздоравливают при диагностике на первой стадии.

Как передает Day.Az, об этом заявила "Известиям" врач-онколог, маммолог Елена Жукова.

"Ранние признаки и симптомы рака груди у женщин не всегда проявляются сразу, а визуальные изменения пациентки замечают уже с ростом опухоли. Тем не менее самодиагностика важна для регулярного контроля здоровья. Лучше всего ее проводить на 5-12-й день менструального цикла. Молочные железы стоит не только осмотреть, но и проверить на ощупь", - пояснила специалист.

Эксперт сообщила, что необходимо насторожиться при появлении уплотнения в молочной железе, особенно если оно не связано с циклом и остается малоподвижным. Опасным сигналом может стать внезапная асимметрия, когда одна грудь увеличивается или уменьшается без видимых причин. Еще один тревожный признак - отек кожи, который создает эффект "апельсиновой корки" из-за поражения лимфатических сосудов.

Особое внимание, по словам врача, следует уделять изменениям соска и ареолы: втяжение, изменение формы или появление незаживающих участков на коже требуют консультации специалиста. Подозрение вызывает и появление выделений, особенно односторонних и с примесью крови. Увеличенные подмышечные лимфоузлы, плотные и малоподвижные, могут говорить о распространении опухолевого процесса раньше, чем проявится сам очаг.

Даже чувство распирания или покалывания в груди иногда сопровождает редкие воспалительные формы рака, при которых железа становится горячей, краснеет и болит. Однако Жукова подчеркнула, что на ранних стадиях заболевание зачастую протекает без симптомов, поэтому ежегодную диспансеризацию - УЗИ и маммографию - необходимо проходить каждой женщине, а осмотр маммолога должен стать регулярным.

"Если вы обнаружили у себя один или несколько признаков онкологии, это не повод паниковать. Очень часто с онкологией путают другие образования: кисты, мастопатии, маститы и папилломы. Первый шаг - обратиться к специалисту для проведения более точной диагностики", - заключила специалист.


