Онколог предупредил о риске рецидива рака груди

Онколог Владимир Ивашков предупредил, что даже после удаления груди существует риск рецидива рака.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ивашков привел статистику, согласно которой в течение десяти лет после удаления груди десять процентов женщин сталкиваются с рецидивом рака. Дело в том, что все патологические клетки убрать в ходе операции технически невозможно, пояснил он.

"Первоначальная опухоль еще до лечения успела дать микрометастазы. Обнаружить эти спящие очаги будущих проблем невозможно, пока опухоль не начнет расти. Иногда это случается через десять лет после успешно пролеченного рака молочной железы", - добавил специалист.

Именно поэтому важно пройти все этапы лечения и довести терапию до конца, заверил Ивашков. "Сегодня медицина не придумала ничего эффективнее трех столпов онколечения - хирургии, лекарственной терапии и лучевой терапии. Они работают только вместе", - подчеркнул доктор.