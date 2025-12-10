10 декабря 2025

10 декабря 2025 09:12

Онколог предупредил о риске рецидива рака груди

Онколог Владимир Ивашков предупредил, что даже после удаления груди существует риск рецидива рака.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ивашков привел статистику, согласно которой в течение десяти лет после удаления груди десять процентов женщин сталкиваются с рецидивом рака. Дело в том, что все патологические клетки убрать в ходе операции технически невозможно, пояснил он.

"Первоначальная опухоль еще до лечения успела дать микрометастазы. Обнаружить эти спящие очаги будущих проблем невозможно, пока опухоль не начнет расти. Иногда это случается через десять лет после успешно пролеченного рака молочной железы", - добавил специалист.

Именно поэтому важно пройти все этапы лечения и довести терапию до конца, заверил Ивашков. "Сегодня медицина не придумала ничего эффективнее трех столпов онколечения - хирургии, лекарственной терапии и лучевой терапии. Они работают только вместе", - подчеркнул доктор.


Просмотров: 97

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

19 сентября 09:45

  • 1 531
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 12:16

  • 2 834
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 12:00

  • 4 991
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 18:35

  • 4 184
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 5 898
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 13 999
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 12 560
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 16 735
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 16 066
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 15 125
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева