9 декабря 2025

9 декабря 2025 09:18

Обнаружен способ замедлить возрастную мышечную слабость

Команда американского института биомедицинских исследований обнаружила ключевой механизм, который может стать основой для терапии возрастной хрупкости: белок тенасцин-C (TnC) поддерживает уровень мышечных стволовых клеток и помогает мышцам восстанавливаться. В журнале Communications Biology (CB) опубликовано исследование, показывающее, что с возрастом концентрация TnC снижается, что приводит к истощению стволовых клеток и ухудшению регенерации мышечной ткани, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи проследили, что TnC выделяют особые поддерживающие клетки - фиброадипогенные прогениторы, а взаимодействует он со стволовыми клетками через рецептор Annexin A2. В экспериментах мыши, лишенные TnC, имели меньше стволовых клеток и хуже восстанавливали мышцы после повреждений. У пожилых животных дефицит белка можно было частично компенсировать: добавление TnC улучшало миграцию стволовых клеток к месту травмы и усиливало регенерацию.

Ученые считают, что восстановление уровня TnC способно стать новым направлением терапии саркопении - возрастной утраты мышечной массы и силы. Однако сам белок слишком крупный и неудобный для прямого введения, поэтому предстоит создать технологию, которая позволит безопасно доставлять его в ткани.


