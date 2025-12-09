9 декабря 2025

9 декабря 2025 16:11

Названа самая большая ошибка при бессоннице

Эксперт по сну Ханна Шор назвала самую большую ошибку, которую совершают люди при бессоннице.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ее слова цитирует HuffPost.

По словам Шор, всем хорошо известно, что спать нужно около восьми часов. Однако, как считает специалистка, при бессоннице пытаться придерживаться этого принципа бесполезно и даже вредно. Вместо этого она порекомендовала попробовать вставать каждый день в одно и то же время. "Если соблюдать регулярный режим сна, ваш организм начнет понимать, в какое время вырабатывать гормоны для сна и для бодрствования. Когда это произойдет, станет проще как засыпать, так и просыпаться", - заявила эксперт.

Специалист указала, что такая настройка внутренних часов намного важнее, чем просто попытки спать определенное количество часов. Она добавила, что иногда это сделать просто невозможно из-за того, что гормоны вырабатываются неправильно. "Для бодрствования организм вырабатывает кортизол, а для сна - мелатонин. Естественно, что эти гормоны не могут вырабатываться одновременно, поэтому так важно соблюдать режим", - уточнила Шор.

Она отметила, что иногда, чтобы наладить сон, можно также попробовать ложиться спать в одно и то же время. Но этот способ менее эффективен, так как есть большая вероятность не уснуть сразу и тем самым опять сбить режим, подчеркнула специалистка.


Просмотров: 108

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

19 сентября 09:45

  • 1 525
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 12:16

  • 2 829
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 12:00

  • 4 987
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 18:35

  • 4 179
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 5 893
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 13 993
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 12 555
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 16 731
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 16 061
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 15 121
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева