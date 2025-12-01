Психолог предупредила, почему зимой может расти тревожность

Зимой тревожность может расти в условиях холода.

Как передает Day.Az об этом "Газете.Ru" рассказала Наталья Безус, психолог и преподаватель психологических дисциплин.

"Во-первых, холод воздействует на физиологию организма. Снижение температуры активирует симпатическую нервную систему, ускоряя сердцебиение и повышая уровень адреналина. При этом из-за холода усиливается мышечное напряжение и дискомфорт, что может создать ощущение "готовности к угрозе" и тревожности", - объяснила она.

Так, дефицит света в зимний период влияет на регуляцию циркадных ритмов и гормона серотонина, отвечающего за настроение. Уменьшение световой стимуляции может привести к понижению настроения, снижению мотивации и увеличению склонности к тревожным и депрессивным симптомам. Организм может воспринимать низкие температуры как угрозу физическому выживанию, даже если реальная опасность минимальна.

"Во-вторых, сон и режим дня страдают в зимний период. Темные ночи и холодные условия способствуют поздним подъемам и пробуждениям, нарушая циклы сна. Сон играет ключевую роль в обработке эмоциональных воспоминаний; когда он нарушен, тревожные мысли могут закрепляться и перерастать в устойчивые тревожные паттерны", - добавила она.

В-третьих, экономические и бытовые аспекты зимы усиливают стресс. Затраты на отопление, необходимость планирования бюджета на тепло и продукты формируют постоянное напряжение и тревожные предикаты: "Как выживу в этом сезоне?" и "Сможет ли семья выдержать зимний сезон?" Эти мысли активируют базовый страх "не справиться с проблемами".

"Наконец, ограничение передвижения в морозную погоду усиливают ощущение изоляции. Меньше социальных взаимодействий, меньше ресурсов для поддержки и больше времени на внутренний монолог, который может переключаться в тревожные сценарии. Все это формирует устойчивый контекст тревоги, а именно тревожные мысли становятся более вероятными, а способность к адаптивному управлению стрессом снижается", - рассказала психолог.

Как снизить зимнюю тревогу в условиях аномального холода? Поддерживайте регулярный дневной график, одно и то же время сна и бодрствования, делайте умеренную физическую активность (даже короткие прогулки на свежем воздухе), развивайте навыки саморегуляции (дыхательные техники, медитация) и ищите поддержку у близких или специалиста.

"Тревога в такую пору нормальная реакция организма на непростые условия, но ее можно смягчить с помощью системного подхода к режиму, физическому и эмоциональному благополучию", - резюмировала психолог.