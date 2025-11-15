15 ноября 2025

15 ноября 2025 17:01

Горячие ванны оказались эффективнее саун для улучшения здоровья

Погружение в горячую воду оказывает наибольшее влияние на здоровье по сравнению с традиционными и инфракрасными саунами. Ученые из Университета Орегона пришли к выводу, что горячие ванны способствуют лучшему кровообращению, укрепляют иммунную систему и помогают организму поддерживать температуру.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщил журнал New Atlas.

В исследовании участвовали 20 здоровых молодых людей в возрасте от 20 до 28 лет, которые поочередно принимали горячие ванны, парились в традиционной сауне и посещали инфракрасную. Под руководством эксперта по физиологии человека Кристофера Минсона ученые отслеживали ряд сигналов организма, в том числе температуру тела, артериальное давление, частоту сердечных сокращений, нагрузку на сердце и активность иммунной системы.

Результаты показали, что наибольшие изменения в температуре тела и кровообращении происходят при погружении в горячую воду. Отмечается, что такие выводы не стали неожиданностью для исследователей.

"Погружение в горячую воду дает наиболее существенные изменения внутренней температуры, поскольку вы не можете эффективно рассеивать тепло, как при контакте с воздухом, и потеете, чтобы охладить тело. Когда вы погружены в воду, механизмы потоотделения неэффективны", - объяснила ведущий автор Джессика Атенсио.

По словам Минсона, хотя физическая активность дает схожие или даже лучшие результаты, термотерапия может стать отличной альтернативой для людей, которые не могут заниматься спортом.


