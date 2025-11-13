13 ноября 2025

13 ноября 2025 16:25

«Свитер дальнобойщика» из 80-х вновь стал трендом

Актуальный в 1980-х годах предмет одежды вновь стал трендом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает журнал Vogue.

Речь идет о так называемом свитере дальнобойщика, который отличается воротником на молнии. Отмечается, что ранее он был неотъемлемой частью мужского гардероба, однако в настоящее время популярен у женщин.

При этом данные свитеры включили в свои коллекции многие известные бренды. Среди них - Hermes, Miu Miu, Gucci и H&M, которые продемонстрировали изделия различных цветов и фактуры.


Просмотров: 110

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

3 июня 17:29

  • 2 347
В Баку представлен социальный проект в сфере детской моды - ФОТО

Мода

14 мая 11:43

  • 2 369
Burberry ждут массовые сокращения

Мода

27 марта 16:50

  • 3 448
Модные в 2000-х микрошорты назвали трендом весны и лета

Мода

16 марта 12:24

  • 3 839
Moncler Grenoble провела показ коллекции осень-зима 2025 ​​в Куршевеле - ФОТО

Мода

15 марта 10:20

  • 3 552
"Конец Gucci" - в сети возмущены новым назначением в компании

Мода

18 июля 2024 08:34

  • 6 503
Названо значение платья Кейт Миддлтон на финале Уимблдона

Мода

12 апреля 2024 22:22

  • 7 140
Скончался модельер Роберто Кавалли

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 8 802
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 14 233
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 12 946
Самая модная обувь осени 2022 года