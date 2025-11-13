13 ноября 2025

13 ноября 2025 20:13

Женщинам в менопаузе назвали приятный способ укрепить здоровье

Психолог Ана Ломбардия заявила, что женщины в менопаузе могут укрепить здоровье, если будут мастурбировать.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом она рассказала в беседе с изданием 20minutos.

"Регулярная мастурбация помогает уменьшить проявления менопаузы. Эти изменения касаются как физических, так и психологических симптомов", - отметила Ломбардия.

По ее словам, самоудовлетворение в этот период приводит к снижению усталости, исчезновению проблем со сном и перепадов настроения.

В свою очередь, гинеколог Мириам Аль-Адиб добавила, что мастурбация способствует выделению естественной смазки и улучшает кровообращение в области малого таза. Кроме того, она стимулирует выработку дофамина и эндорфинов - нейромедиаторов, связанных с ощущением благополучия и хорошего настроения. Среди других преимуществ этого занятия врач выделила улучшение работы нервной и иммунной систем, поддержание эластичности стенок влагалища и предотвращение вульвовагинальной атрофии.


Просмотров: 156

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

19 сентября 09:45

  • 1 200
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 12:16

  • 2 572
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 12:00

  • 4 732
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 18:35

  • 3 917
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 5 614
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 13 706
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 12 307
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 16 477
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 15 805
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 14 865
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева