12 ноября 2025

12 ноября 2025 10:01

Парикмахер раскрыла главную опасность сушки волос без фена

Парикмахер Софи Мерц из Ноттингемшира, Англия, раскрыла главную опасность сушки волос без фена.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

По словам эксперта, сушка волос естественным образом может спровоцировать рост грибка, что, в свою очередь, приводит к увеличению количества перхоти и появлению себорейного дерматита.

"Если вы сушите волосы феном, он быстро удаляет влагу с кожи головы, что помогает избежать чрезмерного роста микробов", - отметила автор ролика.

Также она посоветовала держать в чистоте и сухости расчески и наволочки.


