Косметолог рассказала, как вернуть сияние коже осенью

Осенью кожа нередко начинает выглядеть тусклой и уставшей, что является прямым следствием воздействия активного солнца. Для нивелирования проблемы в уход нужно добавить пилинги. Об этом "Газете.Ru" рассказала дерматолог и косметолог бренда Icon Skin Галина Амосова, передает Day.Az.

"Для возвращения коже сияния и упругости рекомендуется включить в уход пилинги и отшелушивающие средства. Важно "дать дорогу" молодым клеткам, но для этого мало просто сделать пилинг и воспользоваться кислотами - их нужно напитать и хорошо увлажнить, так как кожа после лета сильно обезвожена", - заявила эксперт.

Обладательницам жирной кожи Амосова посоветовала использовать более интенсивные пилинги. Для сухой кожи, как утверждает эксперт, подойдут деликатные средства с увлажняющим и антиоксидантным эффектом, а для чувствительной - мягкие ферментные и поддерживающие микробиом компоненты.

Отдельное внимание, по словам Амосовой, стоит уделить выбору текстур: для жирной кожи предпочтительны легкие некомедогенные средства, для сухой - барьерные, с церамидами и скваланом, для чувствительной - формулы с про- и пребиотиками.

Что касается состояния кожи при наличии дерматологических заболеваний, то здесь ситуация различается в зависимости от их природы. Акне, как пояснила дерматолог, чаще обостряется летом под воздействием жары и УФ-излучения. Аутоиммунные заболевания, например, дерматиты и псориаз, напротив, чаще "просыпаются" осенью из-за активизации иммунитета в сезон простуд.

Амосова заявила, что одной из главных ошибок в уходе осенью является отказ от использования средств с SPF.

"Несмотря на снижение солнечной активности, ультрафиолет по-прежнему оказывает влияние на кожу", - предупредила дерматолог.

Она также посоветовала включать в рацион сезонные фрукты и ягоды - они помогут создать запас витаминов для поддержки организма в осенне-зимний период.

"Осень - время перезапуска ухода за кожей. Если сейчас уделить внимание восстановлению и подготовке к зиме, кожа легче перенесет холодное время года и весенний авитаминоз", - заключила эксперт.