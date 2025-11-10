10 ноября 2025

10 ноября 2025 14:13

Названы самые распространенные ошибки взрослых при уходе за зубами

Многие взрослые уверены, что чистят зубы правильно, однако, по словам стоматолога, даже у людей с опытом сохраняются одни и те же ошибки, приводящие к воспалению десен, повышенной чувствительности и кариесу. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики терапевтической стоматологии Российского университета медицины, спикер REVIXAN Наталья Еварницкая рассказала "Газете.Ru", что среди самых частых заблуждений - прекращение чистки зубов при кровоточивости десен, передает Day.Az.

"Многие считают, что если десна кровоточит, участок лучше не трогать. На самом деле это первый признак воспаления, и именно гигиена помогает его устранить. Основная причина кровоточивости - бактериальный налет, или биопленка. Если перестать чистить зубы, процесс только усугубляется", - пояснила эксперт.

Не меньшую роль играет выбор зубной щетки. По словам стоматолога, слишком жесткая щетина способна повредить эмаль и вызвать чувствительность, устранить которую потом можно только в кресле врача. В то же время слишком мягкая щетка может не справляться с налетом в труднодоступных местах.

"Щетка подбирается индивидуально, с учетом состояния зубов и десен, наличия имплантов, брекетов или коронок. Важны все параметры - жесткость щетины, размер и форма головки, материал и даже удобство ручки", - уточнила Еварницкая.

Эксперт подчеркнула, что ограничиваться одной щеткой неправильно: до 40% поверхности зубов остается необработанной. Межзубные промежутки и участки под десной требуют дополнительных средств - зубной нити, ершиков, ирригатора или монопучковой щетки.

"Для контроля биопленки в домашних условиях сегодня доступны и современные методики. Так, стоматологи применяют фотодинамическую терапию - процедуру, при которой активный кислород разрушает патогенные бактерии внутри защитной матрицы налета. Аналогичные технологии используются и в домашних устройствах, например, в светодиодной ФДТ-капе с длиной волны 660 нм, что позволяет поддерживать микрофлору и снижать риск воспаления в промежутках между визитами к врачу", - отметила стоматолог.

Выбор зубной пасты также не должен быть случайным. При кровоточивости требуются средства с противовоспалительным действием, при повышенной чувствительности - пасты с реминерализующими комплексами.

По словам Еварницкой, профилактика начинается в стоматологическом кресле. Врач оценивает состояние зубов и десен, после чего составляет программу домашнего ухода.

"Сегодня доступны и простые методы самоконтроля. Существуют пасты и ополаскиватели, которые окрашивают зубной налет. Это позволяет понять, насколько качественно проведена чистка", - подытожила она.


