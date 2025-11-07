Названы способы повысить эффективность работы

Эффект Хоторна - это психологическое явление, при котором человек изменяет свое поведение, если знает, что за ним наблюдают.

Как передает Day.Az, он помогает повысить производительность труда, рассказала "Газете.Ru" врач-психотерапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

"Это влияние было впервые зафиксировано в 1920-х годах на заводе "Хоторн" в США, где проводилось исследование влияния условий труда на производительность. Удивительно, но независимо от изменений - будь то усиление освещения или его снижение - производительность работников возрастала. Причина крылась в самом факте наблюдения: сотрудники чувствовали, что их действия важны, и старались показать себя с лучшей стороны", - объяснила Крашкина.

Этот эффект проявляется не только на производстве. Например, в школах учащиеся чаще работают усерднее, когда учитель наблюдает за выполнением заданий. Аналогично, спортсмены нередко показывают лучшие результаты на соревнованиях, чем на тренировках, - присутствие зрителей стимулирует их выкладываться по максимуму.

"Когда человек знает, что за ним наблюдают, он ощущает большую ответственность и желание соответствовать ожиданиям. Это повышает уровень внимания, аккуратности и мотивации. Подобное поведение - отражение социальной природы человека: нам важно мнение окружающих. Так руководители, демонстрирующие внимание к работе сотрудников, могут повысить их вовлеченность и продуктивность. Чтобы применить эффект в собственной жизни, можно делиться своими планами (например, по спорту или саморазвитию) в соцсетях, - это создает эффект наблюдения. Еще один способ - просить друзей или коллег оценивать ваш прогресс. Присоединение к клубам и группам по интересам тоже усиливает чувство ответственности и повышает мотивацию", - заключила психолог.