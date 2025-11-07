Косметолог объяснила причину истончения кожи

Дряблая, истонченная и утратившая упругость кожа может быть следствием старания и недостаточного ухода.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала врач-косметолог клиники эстетической медицины "Гельтек" Александра Камышникова.

"Чаще всего она появляется на лице, шее, в области под глазами, а может также появиться на щиколотках или на внутренней стороне предплечий. Этот синдром появляется под влиянием целого комплекса факторов. Одна из основных причин - естественное старение, в процессе которого в коже снижается выработка коллагена и эластина. Эти белки отвечают за плотность, упругость и способность кожи возвращаться в исходное состояние после растяжения. Кроме того, с возрастом внешний слой кожи (эпидермис) естественным образом истончается. И не только он: уменьшается и подкожно-жировой слой, который служит своеобразной "подушкой" и придает тканям объем. Когда лицо худеет, кожа часто обвисает и визуально выглядит тоньше", - объяснил косметолог.

Она добавила, что на кожу влияет фотостарение.

"Интенсивное воздействие ультрафиолетовых лучей без защиты разрушает коллагеновые и эластиновые волокна. Это приводит к снижению эластичности и значительно ускоряет общие процессы старения кожи. Резкие колебания веса также могут быть причиной дряблости. При быстром снижении веса или его частых изменениях кожа просто не успевает подтянуться, в результате чего она обвисает и становится морщинистой", - отметила эксперт.

По ее мнению, чрезмерная любовь к скрабам может буквально "сточить" верхний слой кожи, сделав ее тоньше.

"Аналогичный эффект иногда вызывают и кислоты, если применять их слишком часто и бесконтрольно. Чтобы не навредить себе, лучше всего обратиться к косметологу, который подберет вам индивидуальный график использования кислотных средств", - объяснила Камышникова.

Врач рассказала, что нельзя сбрасывать со счетов и прием некоторых лекарственных препаратов и генетику.

"Например, длительное применение кортикостероидов (группа противовоспалительных и иммуносупрессивных препаратов, которые являются синтетическими аналогами гормонов, вырабатываемых корой надпочечников) может вызывать атрофию кожи как побочный эффект. Определенную роль играет генетическая предрасположенность. Такие состояния, как синдром Элерса-Данлоса, который влияет на синтез коллагена, повышают вероятность развития дряблой кожи", - добавила она.



Косметолог дала советы по предотвращению признаков старения.



"Существенно снизить риск истончения можно с помощью последовательного ухода и здоровых привычек. Главный ваш союзник в этом деле - солнцезащитный крем с SPF 30-50, который нужно использовать каждый день, даже зимой. Это самый надежный способ защититься от морщин и преждевременного старения, вызванного солнцем. Не забывайте и об интенсивном увлажнении: регулярно используйте питательные кремы или лосьоны, которые помогают коже удерживать влагу и поддерживают ее естественный защитный барьер", - заключила Камышникова.