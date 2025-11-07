Врач назвала два способа ускорить обмен веществ

Врач спортивной медицины и ЛФК, диетолог и эксперт XFIT Екатерина Стрельникова назвала россиянам два ключевых условия, соблюдение которых поможет ускорить обмен веществ.

Как передает Day.Az, эти способы она назвала россиянам в разговоре с "Лентой.ру".

По словам Стрельниковой, в первую очередь важно, чтобы в течение дня организм получал достаточно энергии. Для этого нужно в каждый прием пищи включать сложные углеводы, которые содержатся в цельных злаках, бобовых и таких овощах, как батат, свекла, морковь, картофель. Врач добавила, что эти продукты также содержат витамины и микроэлементы, необходимые для правильного протекания биохимических реакций в организме.

Вторым важным правилом она считает соблюдение питьевого режима. "Вода является транспортной системой абсолютно для всех веществ в организме. Без нее поддерживать хорошую скорость метаболизма невозможно. Важно отметить употребление именно чистой воды. Кофе в больших количествах, сладкие газированные напитки, соки и прочие углеводсодержащие добавки могут, наоборот, нарушить обмен веществ", - объяснила Стрельникова.

Она добавила, что не помогут ускорить обмен веществ и строгие диеты. Врач заверила, что они, наоборот, приведут к замедлению и ухудшению метаболизма, так как во время строгой диеты ограничивается поступление энергии и питательных веществ.