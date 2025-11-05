Названы набирающие популярность стрижки

Стилист Тимур Масленников назвал стрижки, которые в настоящий момент набирают популярность.

Как передает Day.Az, соответствующий комментарий поступил в распоряжение "Ленты.ру".

По словам эксперта по дизайну стрижки сети учебных центров "Эколь", в трендах преобладают естественность и элегантная непринужденность. Мастера и их клиенты стараются отходить от четких линий и сложных укладок.

"Популярны стрижки, которые выглядят так, будто их не старались уложить - с естественным объемом и легкостью", - подчеркнул Масленников.

Так, специалист рассказал, что в первую очередь популярны послойные мягкие стрижки для длинных волос. "Это не просто длинные волосы, а тщательная проработка текстуры, особенно в области лица с челкой-шторкой. Стрижка строится на плавном движении от коротких прядей у лица к длинным в остальной массе, как у Клаудии Шиффер в 90-х. Это придает образу и динамику и роскошь", - объяснил он.

Кроме того, модным оказался боб в стиле 1990-х годов, характеризующийся легкими и подвижными формой и концами, которые могут выгибаться в разные стороны. Вдобавок актуальной стала удлиненная пикси.

"Это идеальный вариант для тех, кто хочет короткую стрижку, но не готов к радикальным решениям. Мягкий периметр, удлиненные виски, текстурированная макушка и челка-шторка - все это создает образ одновременно смелый и утонченный", - отметил Масленников.

Также собеседник издания упомянул стрижки, которые никогда не выйдут из моды. Среди них оказались все варианты боба и мужские стрижки с удлиненными прядями.

"Они являются той самой классической основой, к которой индустрия возвращается из года в год, каждый раз переосмысливая ее в актуальном ключе", - заключил парикмахер.