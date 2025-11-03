3 ноября 2025

3 ноября 2025 17:06

Стилисты назвали самые модные джинсы на осень

Стилисты Насрин Шахи, Дженис Маркс, Дорин Бельмонте и Мелони Хубер назвали самые модные джинсы на осень 2025 года. Соответствующий материал опубликован на сайте Real Simple, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В первую очередь эксперты выделили модели с широкими и расклешенными штанинами. Вдобавок они отметили официально вернувшиеся в моду скинни-джинсы.

В то же время специалисты предложили читателям обратить внимание на варианты, ткань которых дополнительно обработана воскообразным покрытием. "Это очень модно и универсально. Такие джинсы можно сочетать с футболкой и массивными ботинками для создания стильного уличного образа, а также с темной блузкой или топом", - пояснила Маркс.

Кроме того, собеседники издания посоветовали присмотреться к джинсам, изготовленным из ткани шоколадно-коричневого цвета, и моделям barrel. "Они лучше всего смотрятся в сочетании с облегающим топом или укороченным свитером. Обязательно, чтобы пояс джинсов был виден", - объяснила Шахи.

Также, по мнению стилистов, актуальными в данном сезоне будут джинсы темно-синего цвета, прямого кроя, с легкими потертостями и так называемые boot cut.


Просмотров: 154

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

3 июня 17:29

  • 2 240
В Баку представлен социальный проект в сфере детской моды - ФОТО

Мода

14 мая 11:43

  • 2 272
Burberry ждут массовые сокращения

Мода

27 марта 16:50

  • 3 341
Модные в 2000-х микрошорты назвали трендом весны и лета

Мода

16 марта 12:24

  • 3 732
Moncler Grenoble провела показ коллекции осень-зима 2025 ​​в Куршевеле - ФОТО

Мода

15 марта 10:20

  • 3 448
"Конец Gucci" - в сети возмущены новым назначением в компании

Мода

18 июля 2024 08:34

  • 6 399
Названо значение платья Кейт Миддлтон на финале Уимблдона

Мода

12 апреля 2024 22:22

  • 7 040
Скончался модельер Роберто Кавалли

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 8 701
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 14 132
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 12 848
Самая модная обувь осени 2022 года