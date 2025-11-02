2 ноября 2025

2 ноября 2025 18:43

Найдена неожиданная причина ухудшения отношений в семье

Молодые люди с более выраженными чертами так называемой "темной триады" - нарциссизмом, макиавеллизмом и психопатией - чаще сообщают о низком качестве семейных отношений. К такому выводу пришли исследователи из Пакистана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале Journal of Professional & Applied Psychology (JPAP).

К "темным" личностным чертам относят три взаимосвязанных типа поведения: макиавеллизм - склонность к манипуляциям и циничному восприятию мира, нарциссизм - чувство собственной исключительности и потребность в восхищении, психопатия - импульсивность и отсутствие эмпатии.

Ранее эти черты связывали с трудностями в социальных отношениях, однако их влияние на внутрисемейную динамику оставалось малоизученным.

Авторы исследования решили восполнить этот пробел и изучить, как темные черты личности связаны с восприятием семейных отношений у молодых взрослых Пакистана - страны, где значительная часть населения находится в возрасте от 18 до 25 лет. Именно в этот период активно формируются мировоззрение и модель общения в семье.

В опросе приняли участие 300 молодых людей из Лахора. Участники заполняли две анкеты: шкалу темной триады, оценивающую уровень трех ключевых черт и модифицированный опрос, измеряющий качество взаимодействия в семье.

Оказалось, что чем выше у человека уровень темных черт, тем ниже он оценивает качество семейных отношений. Особенно заметной оказалась связь между психопатическими чертами и эмоциональной отзывчивостью семьи - способностью членов семьи адекватно выражать и понимать чувства друг друга.

В будущем авторы планируют провести долгосрочные наблюдения и расширить выборку, чтобы проследить, как эти черты формируются и отражаются на отношениях в разных возрастных и культурных группах. 


