Невролог раскрыла признаки нервного истощения

Нервное истощение особенно часто встречается у людей в возрасте 25-45 лет в связи с большими нагрузками, рассказывает невролог Ольга Соколова.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, признаки этого состояния она раскрыла в беседе с UfaTime.ru.

По словам врача, хронический стресс, недосып, дефицит витаминов и микроэлементов могут спровоцировать нервное истощение. Его симптомы - это раздражительность, тревожность, панические реакции, невозможность расслабиться, проблемы со сном, ощущение тумана в голове или кома в горле, забывчивость, скачки давления, головокружение, хронические боли, головные боли и желудочные спазмы. У женщин также могут появиться нарушения менструального цикла.

Чтобы справиться с нервным истощением, Соколова посоветовала сделать паузу и признать, что перегрузка - это не слабость, а важный сигнал организма. Людям, которые столкнулись с этой проблемой, она порекомендовала восстановить сон, питание и режим, а также при необходимости восполнить дефициты витаминов и микроэлементов.

Если симптомы нервного истощения сохраняются после принятых мер, необходимо пройти грамотную неврологическую диагностику, уточнила врач. "Нервная система не выдержала - это не приговор, это просьба организма дать себе передышку", - констатировала Соколова.