31 октября 2025

31 октября 2025 15:12

Выявлен неожиданный «омолаживающий» эффект популярного препарата

Препарат хенаглифлозин, широко применяемый для лечения диабета 2-го типа, может не только снижать уровень сахара в крови, но и замедлять процессы старения. К такому выводу пришли китайские ученые, опубликовавшие исследование в Cell Reports Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В клиническом испытании приняли участие 142 человека с диабетом в возрасте от 35 до 70 лет. Половина пациентов получала хенаглифлозин, половина - плацебо. Через полгода выяснилось, что у 90 процентов участников на хенаглифлозине теломеры - защитные "колпачки" на концах хромосом, считающиеся биологическими часами организма, - удлинились. В группе плацебо аналогичный эффект наблюдался лишь у 66 процентов.

Ученые отмечают: удлинение теломер связано с замедлением клеточного старения и может означать снижение риска возрастных заболеваний. Кроме того, хенаглифлозин улучшал метаболизм, повышал уровень некоторых факторов роста и положительно влиял на работу иммунной системы.

Авторы подчеркивают, что пока речь идет о предварительных данных и для подтверждения "омолаживающего" действия нужны более масштабные исследования. Однако уже сейчас они рассматривают возможность применения хенаглифлозина не только для контроля диабета, но и для борьбы с возрастными изменениями.


