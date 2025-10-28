Почему рак груди часто метастазирует в легкие?

Ученые из Рокфеллеровского университета выяснили, что антиоксидант глутатион играет ключевую роль в метастазировании рака молочной железы в легкие. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Discovery (CanDis), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Митохондрии известны как "энергетические станции" клеток. Эти органеллы отвечают за выработку аденозинтрифосфата (АТФ) - основного "топлива". Однако все больше данных подтверждают их участие в развитии и распространении опухолей.

Новая работа показала, что именно глутатион - молекула, которая в норме защищает клетки от окислительного стресса и поддерживает иммунитет, - помогает раковым клеткам отделяться от первичной опухоли, закрепляться в легких и выживать в неблагоприятных условиях.

Команда использовала метод белковых меток и пространственную метаболомику, чтобы проследить распределение метаболитов в раковых клетках. Оказалось, что в метастатических клетках уровень глутатиона был значительно выше, чем в первичной опухоли. Ключевую роль сыграл белок-транспортер SLC25A39, доставляющий глутатион внутрь митохондрий. Когда исследователи блокировали этот путь, способность клеток к метастазированию резко снижалась.

Механизм оказался связан не с антиоксидантной функцией глутатиона, а с активацией транскрипционного фактора ATF4. Он помогает клеткам рака груди пережить недостаток кислорода, особенно на ранних стадиях колонизации легких.

Анализ клинических образцов показал: у пациенток с раком молочной железы, у которых болезнь распространилась в легкие, уровень транспортера SLC25A39 также был значительно выше. Более того, его повышенная экспрессия ассоциировалась с низкой выживаемостью.

Авторы работы отмечают, что блокирование переноса глутатиона в митохондрии может стать новым подходом к предотвращению метастазирования рака молочной железы. Такой способ профилактики может оказаться более "щадящим", чем традиционные препараты.