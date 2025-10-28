Врач назвала тревожную причину отсутствия аппетита по утрам

Утренняя потеря интереса к еде может быть связана с нарушением гормонального баланса, в частности с повышением уровня кортизола - основного гормона стресса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом изданию Daily Mail рассказала диетолог Натали Берроуз (Вустерский университет, США).

Эксперт пояснила, что во время сна организм расходует запасы глюкозы, накопленные в печени. Когда они заканчиваются, надпочечники начинают выделять кортизол, чтобы поддерживать уровень сахара в крови. Этот гормон помогает проснуться, однако его избыток может подавлять аппетит.

"Если вы просыпаетесь без желания поесть, это может указывать на то, что уровень кортизола повышен", - отметила диетолог.

Кроме того, утром в организме еще сохраняется действие мелатонина - гормона сна, который замедляет пищеварение. По данным исследований, иногда для его снижения и появления чувства голода требуется один-два часа. Эксперт добавила, что другой частой причиной отказа от завтрака может быть "сбитый" циркадный ритм. Так называют внутренние биологические часы, регулирующие чувство голода, сон и бодрствование.

Чтобы восстановить нормальный циркадный ритм, врач посоветовала в течение 30 минут после пробуждения выходить на улицу или впускать в комнату дневной свет. Также важно соблюдать режим сна и не заменять завтрак чашкой кофе: кофеин усиливает выработку адреналина и создает иллюзию прилива энергии, одновременно перегружая надпочечники.

Берроуз подчеркнула, что утренняя усталость и желание похудеть также не являются поводами для отказа от завтрака. По словам эксперта, пропуск первого приема пищи может привести к колебаниям сахара в крови и, вопреки ожиданиям, осложнить контроль веса.