Стилист объяснил, когда нужен детокс для волос

После тяжелых средств для стайлинга и регулярных укладок на плойку волосам необходимо устраивать детокс. Об этом "Газете.Ru" рассказал звездный стилист по волосам и основатель студии Hair by Kimyashov, партнер L'Oréal Professionnel Paris Игорь Кимяшов, передает Day.Az.

"Волосы, как и организм, нуждаются в детоксе. Особенно если вы перегрузили их тяжелыми продуктами для стайлинга, укладывали их каждый день плойкой или утюгом, а еще проводили много времени под солнцем", - заявил эксперт.

Кимяшов также предупредил, что частицы металла могут накапливаться в волосах, поэтому необходимо устраивать детокс.

"При мытье головы минералы из жесткой воды оседают на волосах и кристаллизуются по мере высыхания. Частицы металла могут проникать очень глубоко в волосы. Они накапливаются незаметно: при мытье головы из-за коррозии водопроводных труб, во время плавания в бассейне или купания в реке и море", - сказал стилист.

По его словам, наиболее опасна медь: она сильнее других металлов мешает окислительным процессам и напрямую влияет на качество окрашивания. Кимяшов объяснил, что накопление металлов ухудшает состояние волос: они становятся хрупкими и ломкими, теряют эластичность, могут приобретать матовый налет. Наиболее подвержены такой проблеме волосы с пористой текстурой: чем больше она выражена, тем проще металлу проникнуть в кортекс.

Специалист отметил, что склонность к накоплению металла - индивидуальная особенность, зависящая от природной структуры волос и ухода за ними.

"Огромную роль в этом вопросе играет экологическая обстановка в стране. Достаточно вспомнить, насколько жесткая вода течет из кранов в большинстве городов России, чтобы понять, скорее всего, частицы металла в волосах есть у каждого", - заявил Кимяшов.

Чтобы этого избежать, эксперт посоветовал использовать профессиональные шампуни, которые нейтрализуют воздействие металлов и заботятся о качестве волос.

"Такой детокс помогает не только сохранить целостность волоса и стабилизировать цвет, но и сделать эффект окрашивания более явным. У избавления от частиц металла есть и другие приятные бонусы: долгая яркость пигмента, особенная гладкость волос и их красивый блеск", - пояснил стилист.

По его словам, в целом детокс волос рекомендуется проводить 1-2 раза в неделю, используя шампуни глубокой очистки, скрабы и маски для кожи головы для удаления остатков стайлинга, избыточного себума и загрязнений.

После детокса стилист посоветовал наносить питательные маски и сыворотки, так как очищенные волосы лучше впитывают активные компоненты.