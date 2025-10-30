30 октября 2025

30 октября 2025 09:16

Обнаружен скрытый вред «Оземпика» для женщин

Популярные препараты для снижения веса на основе агонистов GLP-1, такие как Ozempic ("Оземпик"), могут представлять опасность для женщин детородного возраста. Об этом сообщили исследователи Университета Флиндерса, опубликовавшие работу в Medical Journal of Australia (MJA), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Анализ данных более чем 1,6 миллиона женщин 18-49 лет показал: лишь 21 процент пациенток, начавших прием GLP-1, использовали эффективную контрацепцию. При этом около 2,2 процента женщин забеременели в течение полугода после старта терапии. Ученые отмечают, что снижение веса может непреднамеренно повысить фертильность, особенно при синдроме поликистозных яичников.

При этом эксперименты на животных показали, что воздействие GLP-1 во время беременности связано с задержкой роста плода и аномалиями развития скелета. У людей подобных данных пока недостаточно, однако риски вызывают серьезные опасения.

Авторы подчеркивают: препараты могут быть крайне полезны, но во время беременности они небезопасны. Эксперты призывают врачей обсуждать вопросы репродуктивного здоровья с каждой пациенткой, которой назначают такие лекарства, и советуют женщинам обязательно консультироваться со специалистами перед началом терапии.


