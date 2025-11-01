1 ноября 2025

1 ноября 2025 15:01

Дерматолог назвала способ избавиться от возрастной пигментации

Врач-дерматолог, косметолог, трихолог Яна Шацкая рассказала, как убрать возрастную пигментацию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, в беседе со "Здоровьем Mail" она отметила, что с возрастом кожа теряет способность равномерно распределять меланин - пигмент, отвечающий за цвет. Из-за этого на лице, руках и в зоне декольте появляются темные пятна. Основные причины - ультрафиолет, гормональные изменения, наследственность, стресс и воспаления. Полностью убрать выраженную пигментацию можно только у косметолога.

В домашних условиях допустим уход с кислотами в низкой концентрации (гликолевой, миндальной, молочной), средствами с ниацинамидом, витамином С или арбутином. Не стоит использовать агрессивные скрабы, непроверенные "отбеливающие" кремы или народные рецепты - они могут усугубить проблему, отметила специалист.

Эффективные косметологические методы: химические пилинги, лазерное удаление пигментации, IPL-терапия, мезо- и биоревитализация с компонентами, выравнивающими тон кожи.


