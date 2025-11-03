Непроходящий ушиб оказался признаком рака груди

Непроходящий ушиб груди оказался признаком редкого долькового рака молочной железы у жительницы Великобритании. Об истории болезни Эммы Холл сообщает издание Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

42-летняя британка вспоминает, что незадолго до постановки диагноза она получила травму груди в результате удара о дверной косяк. Это произошло, когда Холл споткнулась в прачечной. Боль от ушиба вскоре прошла, но уплотнение в груди оставалось. Этот симптом побудил женщину обратиться в больницу.

"Ко мне сразу отнеслись серьезно, и уже во время приема я осознала, какая болезнь у меня может быть. Мне сделали УЗИ, маммографию, несколько биопсий и еще одно УЗИ", - рассказала Холл.

Через две недели женщине диагностировали дольковый рак молочной железы. Этот вид отличается тем, что его клетки начинают формироваться в дольках - маленьких структурах, которые продуцируют молоко. На дольковый тип приходится около 10-15% всех случаев рака груди.

Британке провели девятичасовую операцию по удалению груди с последующей реконструкцией, однако оказалось, что опухоль уже распространилась на лимфатические узлы и злокачественные клетки присутствовали в краях резекции.

За три года после первой операции Холл перенесла химиотерапию, лучевую и таргетную терапию, а также еще одну операцию, в ходе которой ей удалили реконструированную грудь и лимфатические узлы. Сейчас она получает гормональную терапию, сдерживающую рост опухоли.

Медики отмечают, что при раке любые травмы или уплотнения могут заживать дольше обычного. Именно поэтому врачи рекомендуют не игнорировать такие симптомы и как можно скорее обращаться за обследованием. Особую опасность представляют повреждения в области молочных желез, паховых областей и подмышечных впадин.