Пластический хирург объяснил, почему опасно повторять пластику за звездами

Стремление повторить внешность своих кумиров через пластическую хирургию может привести не только к потере индивидуальности, но и к проблемам со здоровьем.

Как передает Day.Az, об этом в беседе с "Газетой.Ru" заявил главный врач клиники Art Plastic, профессор Тигран Алексанян.

"Попытка скопировать чужую внешность - это путь к разочарованию. Даже самый опытный хирург не может гарантировать идентичный результат, поскольку каждый человек обладает уникальным строением костей, формой лица и структурой мягких тканей. Например, пышные формы Ким Кардашьян естественны для ее типа фигуры, в то время как хрупкие черты Виктории Бекхем гармонично сочетаются с ее телосложением. Попытка девушки астенического сложения увеличить ягодицы с помощью имплантов может нарушить природные пропорции и создать неестественный эффект", - рассказал Алексанян.

Он отметил, что особенно популярной стала ринопластика по образцу знаменитостей. Многие пациенты просят сделать им короткий, вздернутый нос, не учитывая индивидуальных особенностей.

"Нос Виктории Бекхем идеально сочетается с ее выразительными скулами и острым подбородком. Но если перенести эту же форму на лицо с мягкими чертами и квадратным подбородком, результат будет дисгармоничным. При выборе формы носа крайне важно учитывать анатомию костной структуры, толщину кожи, особенности хрящевой ткани и общий тип внешности", - объяснил эксперт.

По его словам, помимо эстетических проблем, существуют и медицинские риски: это возможные осложнения (инфекции, кровотечения), аллергические реакции на анестезию и необходимость повторных коррекций.

"Пластическая хирургия - это серьезное решение, а не способ слепого следования трендам. Стремление подражать знаменитостям может привести не только к потере индивидуальности, но и к проблемам со здоровьем. Настоящая красота - в индивидуальности. Вместо того чтобы гнаться за чужими эталонами, лучше подчеркнуть то, что делает вас уникальными", - подчеркнул Алексанян.