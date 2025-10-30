Назван продукт, который приводит к быстрому старению кожи

Регулярное потребление сладостей чревато не только набором лишнего веса и прочими проблемами со здоровьем, но и значительным ухудшением внешности. Такое питание способствует гликации - это химическая реакция, при которой избыток сахара меняет структуру белков, образуя продукты гликирования (AGEs).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, это нерастворимые соединения, которые повреждают коллаген и эластин, что приводит к старению кожи - она становится менее упругой, тускнеет и сохнет.

Отметим, что в борьбе за красивую кожу важно не злоупотреблять тканевыми масками и патчами - как предупредила в беседе с газетой "Известия" врач-дерматолог, косметолог, совладелец сети клиник Зарема Омарова, неправильное использование этих уходовых средств может нести серьёзные риски для здоровья кожи. Она пояснила, что полезные вещества впитываются за первые несколько минут, после чего начинается обратный эффект. При высыхании под ними создаётся парниковый эффект, который плохо отражается на состоянии эпидермиса. Каждая лишняя минута ношения патчей и масок значительно повышает трансэпидермальную потерю воды, нарушая защитную функцию кожи, подчеркнула врач.

Что касается вопроса питания, то избыток сладостей в рационе приводит к гликации - проще говоря, "засахариванию" тканей, при котором растёт уровень глюкозы в крови. Коллаген из-за этого становится ломким, эластан теряет способность растягиваться, а сами "засахарённые" волокна слипаются и нарушают микроциркуляцию и питание клеток, объяснили специалисты. Всё это приводит к многочисленным морщинам, которые при регулярном злоупотреблении сладким появляются очень рано.

Кроме того, сахар также повышает уровень инсулина и инсулиноподобного фактора роста (IGF-1), что влияет на метаболизм и состояние кожи. Так, при высоком уровне гормона стимулируется активность сальных желез, а это чревато жирным блеском, закупоркой пор, акне и так далее.

Эксперты рекомендуют сократить потребление простых углеводов до минимума. В первую очередь следует исключить выпечку, десерты и сладкие напитки. Лучше всего предпочесть продукты с низким гликемическим индексом - это бобовые, цельнозерновые, овощи. Важно, чтобы в рационе присутствовали продукты с антиоксидантами, витамины С, Е. В их числе, к примеру, зелёный чай, ягоды и орехи, которые способные снизить вред от гликирования.

Также рекомендуется пить достаточно воды, которая способствует выведению токсинов, включить в уход за кожей косметику с антигликационными компонентами - например, с карнозином, ниацинамидом и ресвератролом.