Врач назвала разрушающие кости продукты

Чрезмерное употребление соли, кофеина, сахара и газировок может разрушать кости.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщила врач-эндокринолог Ирина Зятикова.

По ее словам, эти продукты ускоряют потерю кальция из организма и приводят к хрупкости костной ткани. Сахар, к примеру, создает в организме кислую среду, для нейтрализации которой организм вынужден использовать кальций из костей.

Зятикова напомнила, что до 25-30 лет в организме происходит активный прирост массы костной ткани, а после минеральная плотность начинает медленно снижаться.