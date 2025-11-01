Названы способы вычислить разлюбившего партнера

Пользователи сети назвали способы вычислить по поступкам и словам человека, разлюбившего своего партнера.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Некоторые посоветовали обращать внимание на то, как человек ведет себя при других людях. По их мнению, если он унижает своего партнера при свидетелях под видом шутки, это говорит об отсутствии любви в отношениях.

"Моя девушка заставляла меня чувствовать себя глупым или ничтожным перед ее друзьями просто из-за какого-то извращенного желания получить от них одобрение"

Другие отметили, что о нелюбви может говорить невозможность поступиться своими желаниями ради желаний партнера.

"Многие так уверены в себе и полны решимости установить границы в отношениях. И хотя я, безусловно, согласна с тем, что границы должны существовать, быть влюбленным - значит быть гибким при необходимости. Иногда бывает, что ты на дне, болен, иногда возникают проблемы, и нужна помощь партнера, чтобы справиться с ними. Многие мои друзья говорят партнерам: "Это твоя проблема, сам разбирайся", и я не могу взять в толк, зачем кто-то с ними остается".

Кроме того, об отсутствии теплых чувств может говорить исчезновение необязательных знаков внимания.