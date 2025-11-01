1 ноября 2025

1 ноября 2025 14:47

Названы способы вычислить разлюбившего партнера

Пользователи сети назвали способы вычислить по поступкам и словам человека, разлюбившего своего партнера.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Некоторые посоветовали обращать внимание на то, как человек ведет себя при других людях. По их мнению, если он унижает своего партнера при свидетелях под видом шутки, это говорит об отсутствии любви в отношениях.

"Моя девушка заставляла меня чувствовать себя глупым или ничтожным перед ее друзьями просто из-за какого-то извращенного желания получить от них одобрение"

Другие отметили, что о нелюбви может говорить невозможность поступиться своими желаниями ради желаний партнера.

"Многие так уверены в себе и полны решимости установить границы в отношениях. И хотя я, безусловно, согласна с тем, что границы должны существовать, быть влюбленным - значит быть гибким при необходимости. Иногда бывает, что ты на дне, болен, иногда возникают проблемы, и нужна помощь партнера, чтобы справиться с ними. Многие мои друзья говорят партнерам: "Это твоя проблема, сам разбирайся", и я не могу взять в толк, зачем кто-то с ними остается".

Кроме того, об отсутствии теплых чувств может говорить исчезновение необязательных знаков внимания.

"Никаких маленьких подарков, комплиментов, вообще никаких усилий. Это не всегда очевидно, потому что люди все равно могут быть милыми, поддерживать любые ваши планы, быть хорошей компанией. Но они никогда ничего не инициируют".


Просмотров: 130

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Отношения

10 июля 09:15

  • 2 433
Судебные материалы раскрыли девушке шокирующую правду о ее бойфренде

Отношения

16 мая 17:29

  • 3 049
Сколько медработников привлекли к сертификационному экзамену в Азербайджане с начала года? - ЦИФРЫ

Отношения

23 декабря 2024 12:08

  • 5 478
Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде внес ясность в введение единой формы одежды религиозных деятелей

Отношения

7 ноября 2022 09:34

  • 12 137
10 способов лучше узнать партнера и укрепить отношения

Отношения

7 сентября 2022 15:58

  • 13 902
Типы мужчин, которых нужно обходить стороной

Отношения

7 сентября 2022 14:05

  • 15 620
5 вещей, которые нельзя позволять делать даже самым близким людям

Отношения

5 сентября 2022 11:01

  • 11 110
Какие женщины по знаку Зодиака самые неверные?

Отношения

4 сентября 2022 15:05

  • 14 854
4 психологических трюка, о которых вы не знали

Отношения

4 сентября 2022 13:12

  • 11 869
Как привлечь внимание мужчины - Правила флирта

Отношения

2 сентября 2022 13:21

  • 8 678
Как начать знакомство с мужчиной