5 ноября 2025

5 ноября 2025 16:46

Назван самый популярный модный бренд в мире

Платфома Lyst, специализирующаяся на анализе потребительского поведения в фэшн-индустрии, назвала самый популярный модный бренд в мире. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Первую строчку рейтинга впервые занял французский люксовый бренд Saint Laurent, сместив на вторую позицию итальянскую марку Miu Miu. На третьем месте оказались Cos, а на четвертом - The Row. Пятерку замкнул Coach.

В то же время аналитики платформы включили в список Prada, Bottega Veneta и Loewe. При этом последние места специалисты отдали Ralph Lauren и Chloé.


