29 декабря 2025

29 декабря 2025 11:23

Названы подходящие цвета в одежде для встречи Нового года

Эксперт в сфере моды Беатрис Малахова назвала подходящие цвета в одежде для встречи Нового года.

Как передает Day.Az, соответствующий комментарий публикует ТАСС.

Красный, золотой, медный, бордовый и огненно-оранжевый - главные цвета Нового 2026 года, считает стилист. По ее словам, они ассоциируются с силой, страстью, победой и вдохновением.

Малахова посоветовала читательницам материала обратить внимание на платья из шелка с переливами или бархатом. При этом дополнить их можно украшениями из золота или бронзы. В то же время мужчинам следует присмотреться к костюмам винного или теплого шоколадного оттенка, подобрав к ним яркий акцент - галстук, платок или ремень цветов Наступающего года.


Просмотров: 65

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

3 июня 17:29

  • 2 782
В Баку представлен социальный проект в сфере детской моды - ФОТО

Мода

14 мая 11:43

  • 2 777
Burberry ждут массовые сокращения

Мода

27 марта 16:50

  • 3 896
Модные в 2000-х микрошорты назвали трендом весны и лета

Мода

16 марта 12:24

  • 4 317
Moncler Grenoble провела показ коллекции осень-зима 2025 ​​в Куршевеле - ФОТО

Мода

15 марта 10:20

  • 3 976
"Конец Gucci" - в сети возмущены новым назначением в компании

Мода

18 июля 2024 08:34

  • 6 925
Названо значение платья Кейт Миддлтон на финале Уимблдона

Мода

12 апреля 2024 22:22

  • 7 560
Скончался модельер Роберто Кавалли

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 9 218
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 14 650
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 13 357
Самая модная обувь осени 2022 года