Названы подходящие цвета в одежде для встречи Нового года

Эксперт в сфере моды Беатрис Малахова назвала подходящие цвета в одежде для встречи Нового года.

Как передает Day.Az, соответствующий комментарий публикует ТАСС.

Красный, золотой, медный, бордовый и огненно-оранжевый - главные цвета Нового 2026 года, считает стилист. По ее словам, они ассоциируются с силой, страстью, победой и вдохновением.

Малахова посоветовала читательницам материала обратить внимание на платья из шелка с переливами или бархатом. При этом дополнить их можно украшениями из золота или бронзы. В то же время мужчинам следует присмотреться к костюмам винного или теплого шоколадного оттенка, подобрав к ним яркий акцент - галстук, платок или ремень цветов Наступающего года.