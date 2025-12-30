30 декабря 2025

30 декабря 2025 09:18

Ученых удивило влияние диеты на качество сна

Качество сна зависит не только от образа жизни и режима дня, но и от уровня сахара в крови и состава рациона. К такому выводу пришла клинический диетолог и исследователь питания Раэде Басири. Работа опубликована в журнале Frontiers in Nutrition, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний США, взрослым необходимо спать не менее семи часов в сутки. Однако, по оценкам специалистов, от 50 до 70 миллионов американцев страдают расстройствами сна, такими как бессонница или апноэ. Новое исследование показывает, что важную роль в этих нарушениях может играть метаболическое здоровье.

Анализ данных показал, что у людей с диабетом проблемы со сном встречаются значительно чаще, чем у тех, у кого уровень глюкозы в норме. Они чаще жалуются на трудности с засыпанием, нарушения продолжительности сна и диагностированные расстройства сна. У людей с преддиабетом наблюдались схожие тенденции, хотя выражены они были слабее.

Неожиданным оказался и другой результат: строгий контроль питания и уровня сахара в крови у пациентов с диабетом нередко сопровождался ухудшением сна. Это указывает на то, что важны не только сами показатели глюкозы, но и то, какие продукты преобладают в рационе.

Хуже всего на сон, как выяснили исследователи, влияли рационы с низким содержанием белка, особенно если они сочетались с высоким потреблением жиров. Такие диетические схемы были связаны с плохим качеством сна вне зависимости от наличия диабета. В то же время низкоуглеводные и богатые жирами рационы ассоциировались с меньшей вероятностью слишком короткого сна как у людей с диабетом, так и у тех, у кого уровень сахара в крови остается в пределах нормы.

Авторы работы отмечают, что при разработке рекомендаций для улучшения сна важно учитывать не только режим дня и лечение нарушений сна, но и состояние углеводного обмена и структуру питания. По мнению исследователей, индивидуальный подход к диете может стать одним из инструментов для улучшения качества сна и общего состояния здоровья.


