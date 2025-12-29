Как правильно ухаживать за кожей в зимний сезон?

С наступлением холодов кожа становится более уязвимой к сухости, раздражению и микроповреждениям из-за ветра, мороза и перепадов температур. Поэтому зимний уход требует пересмотра привычной косметики и режима процедур. Какие компоненты действительно нужны коже зимой, а от каких средств лучше отказаться, рассказала кандидат технических наук, доцент кафедры "Химические технологии"Пермского Политеха Юлия Рожкова. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе образовательного учреждения, передает Day.Az.

Главная задача зимнего ухода - сохранить гидролипидный барьер кожи и предотвратить потерю влаги. По словам эксперта, в холодный сезон стоит переходить на более мягкое очищение и физиологичные кремы с богатым липидным составом.

"Для умывания лучше выбирать молочко или крем-гель с нейтральным pH, а для увлажнения - средства с церамидами, скваланом, холестерином и маслами ши, жожоба или карите. Хорошо работают ниацинамид, пантенол, глицерин и Na-PCA", - пояснила ученая.

Традиционным зимним средством считается колд-крем. Обычно он основан на вазелине или минеральном масле и образует на коже плотную защитную пленку. Несмотря на опасения, эти компоненты безопасны: они проходят глубокую очистку и обладают низким аллергенным потенциалом.

Плотные питательные кремы действительно способны спровоцировать высыпания, особенно у людей со склонностью к акне. В этом случае Юлия посоветовала либо применять колд-крем только при сильном морозе и тщательно смывать его, либо отдавать предпочтение кремам с церамидами и холестерином. Подойдут и некомедогенные растительные масла с омега-3 жирными кислотами, которые кожа способна перерабатывать в собственные церамиды.

Зимой не рекомендуется использовать агрессивные очищающие средства с сульфатами, спиртами и кислотами, разрушающими защитный барьер. Также стоит осторожнее относиться к скрабам.

"Скрабы для лица не рекомендуются вообще, а для тела - не чаще одного раза в неделю. Они дополнительно травмируют кожу, которая и так страдает от холода", - добавила Рожкова. При необходимости допустимы энзимные пилинги раз в две недели, а кислотные и аппаратные процедуры - только по назначению косметолога.

Важно учитывать и время нанесения косметики. Увлажняющий крем, маски, патчи и масла следует наносить минимум за 30 минут до выхода на улицу, чтобы средства успели впитаться. Иначе вода в их составе может охлаждаться и вызывать микроповреждения кожи. Бальзам для губ лучше использовать за 5-10 минут до выхода. Парфюм зимой допустим и даже раскрывается дольше, но из-за спирта его безопаснее наносить на одежду, а не на кожу.

Среди базовых правил зимнего ухода эксперт выделяет отказ от горячей воды - она усиливает сухость и может привести к куперозу, достаточное потребление воды и витаминов A, C и E, а также запрет на растирание кожи на морозе, особенно снегом.

"Чтобы согреть лицо, лучше прикрыть щеки теплыми ладонями или шарфом, не травмируя кожу", - посоветовала ученая.