Эксперт рассказал о правильном уходе за волосами в холодный сезон

Зимой волосы испытывают сильный стресс. Перепады температур и сухой воздух в помещениях делают их ломкими, а трение о головные уборы приводит к электризации и потере блеска.

Как передает Day.Az, о том, как сохранить здоровье и красоту локонов в этот период, рассказал менеджер продуктов по уходу за волосами TROUVER Ли Шэньхан "Газете.Ru".

"Ключевая проблема - резкая смена температур. Когда волосы попадают из -10 в +22, они испытывают внезапное расширение и сжатие влаги в стержне. Сухой воздух в помещениях выпаривает влагу из кутикулы. Волос становится легким, пористым и накапливает положительный заряд - отсюда ломкость, потеря блеска и неизбежная электризация", - объяснил эксперт.

Он отметил, что важный момент зимнего ухода - избегать перегрева при сушке. Волос получает двойной стресс, если сразу после горячего воздуха выходят на мороз. Первое правило - снижать температуру сушки и использовать термозащиту. Мыть волосы лучше теплой водой, а в конце ополаскивать прохладной - она "закрывает" кутикулу и придает блеск.

"Щадящий режим сушки решает проблему на поверхности, но важно поддерживать гидролипидный баланс изнутри. Электризация - не просто эстетическая проблема, а признак нарушения содержания влаги", - пояснил Шэньхан.

Он порекомендовал использовать насыщенные маски и несмываемые сыворотки с кератином или натуральными маслами. Они создают защитный барьер, удерживают влагу и минимизируют повреждения от холода и трения с шапкой. В составе полезны гиалуроновая кислота, алоэ, бетаин - они помогают сохранить влагу внутри волоса.

"Синтетика накапливает заряд, а сухие волосы легко его подхватывают. Волосы поднимаются, отталкиваются друг от друга, становятся непослушными. Чем суше волос - тем сильнее заряд сохраняется", - отметил эксперт.

Ли Шэньхан заключил, что, когда ключевые моменты ухода под контролем, волосы перестают пушиться, ломаются меньше и сохраняют естественный блеск даже в самый холодный сезон.